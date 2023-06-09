İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE ANNESİYLE KAVGA EDEN BABASINI ÖLDÜRDÜ

İstanbul Arnavutköy'de bir süredir ayrı yaşadığı eşiyle kavga eden Ferhat Özkaraca, oğlu tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Cinayetin ardından anne suçu üstlenmek isterken çiftin 19 yaşındaki oğulları karakola giderek her şeyi itiraf etti.

Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde bir süredir ayrı yaşayan Ferhat Özkaraca ve eşi Ayşegül Özkaraca bir araya geldi. Çiftin arasında tartışma başladı.

BABASINA ATEŞ AÇTI

Tartışma kısa sürede büyüyünce Özkaraca'nın kardeşleri araya girerek çifti sakinleştirmeye çalıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, çift sokağa çıktı. Bu sırada Özkaraca çiftinin yaşları 23, 21 ve 19 olan 3 oğlu geldi. Çocuklarından biri, annesiyle kavga eden babasını görünce evde bulunan pompalı tüfekle babasına ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Vücuduna isabet ede kurşunlarla ağır yaralanan Ferhat Özkaraca, yakınları tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesine götürüldü. Özkaraca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ANNE CİNAYETİ ÜSTLENMEK İSTEDİ

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, Ayşegül Özkaraca'yı gözaltına aldı. Ayşegül Özkaraca ifadesinde, cinayeti kendisinin işlediğini, eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve bu yüzden bir süredir ayrı yaşadıklarını söyledi. Olay yerinden kaçan çiftin çocuklarından 19 yaşındaki F.Ö olaydan 3 saat sonra karakola giderek teslim oldu. Özkaraca çiftinin diğer 2 oğlunu ise polis her yerde arıyor.