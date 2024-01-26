İstanbul Ankara yolunda kar yağışı! Karayolları çalışma başlattı

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösterdi. Hafif kar yağışının devam ettiği bölgede, sisin de etkisiyle görüş mesafesi azaldı.

KARAYOLLARI EKİPLERİNDEN KAR KÜREME ÇALIŞMASI

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı güzergahta ulaşımda aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor. Kent merkezinde gece hafif şekilde başlayan kar, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı kent merkezinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.