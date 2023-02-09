AFAD gönüllüleri YHT ile deprem bölgesine yola çıktı

İSTANBUL'da bulunan AFAD Gönüllüleri Yüksek Hızlı Tren ile deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı. Hepsinin tek isteği zor durumda olan insanlara yardımcı olmaktı.

Yüzyılın en büyük felaketini yaşayan Türkiye tek yürek olup yaralarını sarmaya çalışıyor. AFAD'ın profesyonel ekiplerinin yanı sıra gönüllüleri de deprem bölgesinde yaraları sarmak için yola çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı TCDD Genel Müdürlüğü tarafından deprem bölgesine gitmek isteyen gönüllüler için ek sefer düzenlendi. Deprem bölgesinde bir canı kurtarmak umuduyla bir araya gelen sağlık çalışanı, inşaatçısı, kasabı, öğretmeni, iş makinası operatörü gibi çok sayıda meslek grubundan oluşan gönüllüler, saat 00.00'dan itibaren Söğütlüçeşme YHT İstasyonu'nda bir araya geldi. Bölgeye gidecekler önce tek tek isimlerini yazdı ardından da trene bindi.

İSTANBUL'DAN BİN 500 GÖNÜLLÜ BÖLGEYE GİDİYOR

ERZİNCAN DEPREMİNİN DEPREMZEDESİ ŞİMDİ CAN KURTARMAYA GİDİYOR

"ENKAZDAN ÇIKAN HER ÇOCUK BENİ PARÇALADI"

"BU GÜNLER İÇİN BU EĞİTİMİ ALDIK

Gönüllüler arasında çok sayıda sağlık görevlisi de vardı. Onlardan biri de paramedik olarak çalışan Aydın Çatar'dı. Çatar, "Ben sağlıkçıyım. Bu günler için bu eğitimi aldık. İnsanlara yardım etmek için bu okulu okudum" dedi.