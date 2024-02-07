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Çağlayan Adliyesine saldırı soruşturmasında gözaltı Sayısı 90'a ulaştı

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İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 90'a ulaştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 ayrı adrese operasyon düzenlendiği ve 40 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti. Yerlikaya ayrıca, operasyonların devam ettiğini belirtmişti.

6 Şubat günü DHKP/C'li Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin soruşturma sürüyor. Polis ekipleri, başsavcılık talimatıyla saldırıyla bağlantısı olabilecek kişiler hakkında zincirleme operasyonlarına devam ediyor. 67 adrese düzenlenen baskınlarda toplam gözaltı sayısı 90'a yükseldi.

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Saldırının ardından polis ekipleri İstanbul'un farklı noktalarında operasyonlara imza attı. İkitelli, Küçükçekmece, Sarıyer, Beyoğlu, Okmeydanı ve Esenyurt başta olmak üzere belirlenen 67 adrese baskın düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheli sayısı 90'a ulaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 ayrı adrese operasyon düzenlendiği ve 40 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti. Yerlikaya ayrıca, operasyonların devam ettiğini belirtmişti.

Çağlayan Adliyesine saldırı soruşturmasında gözaltı Sayısı 90'a ulaştı

NE OLMUŞTU?

Çağlayan Adliye'sinin önünde 6 Şubatta saat 11.35 sıralarında DHKP-C terör örgütü üyesi Emrah Yayla ve Pınar Birkoç adliyeye saldırı girişiminde bulunmak isterken polis ekipleri tarafından öldürüldü. Olayda Dilfıraz Karataş isimlivatandaş hayatını kaybederken 3'ü polis 5 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA / Güncel

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