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İstanbul Adliyesi'nde yerinden kopan duvar kaplaması avukatı başından yaraladı

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İstanbul Adliyesi'nde yerinden kopan duvar kaplaması avukatı başından yaraladı
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İstanbul Adliyesi B Blok 5'inci katta bulunan avukat H.E., kopan duvar kaplamasının üzerine düşmesiyle başından yaralandı. İstanbul Barosu, ilk tomografide hayati tehlike bulgusu olmadığını, avukatın müşahede altında tutulduğunu ve soruşturma için girişimde bulunacağını açıkladı.

(İSTANBUL) - İstanbul Adliyesi'nin B Blok 5'inci katında mesleki faaliyeti için bulunan avukat H.E., duvar kaplamalarının yerinden koparak üzerine düşmesi sonucu başından yaralandı. İstanbul Barosu, ilk tomografi incelemesinde hayati tehlike oluşturabilecek bir bulguya rastlanmadığını, avukatın müşahede altında tutulduğunu açıkladı.

İstanbul Barosu'ndan yapılan açıklamaya göre, olay bugün İstanbul Adliyesi B Blok'un 5'inci katında meydana geldi. Mesleki faaliyetini yerine getirmek üzere adliyede bulunan avukat H.E., duvar kaplamalarının yerinden koparak üzerine düşmesi sonucu baş bölgesinden yaralandı.

Olayın bildirilmesinin ardından H.E., refakat eşliğinde ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

BARO: "HAYATİ TEHLİKE OLUŞTURABİLECEK BİR BULGUYA RASTLANMADI"

İstanbul Barosu, avukat ve sorumlu hekimiyle yapılan görüşmelerde darbeye bağlı yaralanma meydana geldiğinin, ilk tomografide hayati tehlike oluşturabilecek bir bulguya rastlanmadığının bildirildiğini açıkladı. H.E.'nin kontrol amacıyla müşahede altında tutulduğu ve ikinci tomografinin ardından sağlık durumuna ilişkin nihai değerlendirmenin yapılacağı belirtildi.

Baro, kamu binalarının can ve mal güvenliği bakımından güvenli olmasının idarenin sorumluluğunda olduğunu belirterek olayın etkili ve kapsamlı biçimde soruşturulması ve sorumlular hakkında yaptırım uygulanması için girişimde bulunacağını bildirdi.

"ADLİYELER AVUKATLARIN İŞ YERİDİR; GÜVENLİ OLMAK ZORUNDADIR"

Avukatın Sesi İnisiyatifi de olaya ilişkin açıklamasında, adliyelerin avukatlar açısından fiili çalışma alanı olduğuna dikkati çekerek, adliyelerde yaşanan kazaların "münferit olaylar" olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

İnisiyatif, adliye binalarının fiziki koşullarının düzenli olarak denetlenmesi, bakım ve onarımların yapılması ve tespit edilen risklerin giderilmesi çağrısında bulunarak, "Adliyelerde güvenlik, ertelenebilecek ya da ihmal edilebilecek bir mesele değildir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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