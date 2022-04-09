İSTANBUL-ADANA'DA ŞEHİT OLAN ASTSUBAY ÇAVUŞ'UN ACI HABERİ BABAEVİNE ULAŞTI - Haberler

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İSTANBUL-ADANA'DA ŞEHİT OLAN ASTSUBAY ÇAVUŞ'UN ACI HABERİ BABAEVİNE ULAŞTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADANA'nın Kozan ilçesindeki trafik kazasında şehit olan Astsubay Çavuş Burak Şahin'in İstanbul'daki babaevine acı haber ulaştı.

ADANA (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesindeki trafik kazasında şehit olan Astsubay Çavuş Burak Şahin'in İstanbul'daki babaevine acı haber ulaştı. Haberi alan şehidin yakınları, Bahçelievler'deki babaevine geldi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Adana'nın Kozan ilçesi, Kozan-Adana karayolu Mansurlu Kavşağı'nda meydana gelmiş ve 2 asker şehit olmuştu. Şehit olan Astsubay Çavuş Burak Şahin'in babaevine acı haber ulaştı. Şehit Şahin'in babaevine ve sokağa Türk bayrağı asıldı. Sağlık ekipleri mahallede tedbir alırken, şehidin çok sayıda yakını, aileye taziyeye geldi. Şehit Şahin'in naaşının, memleketi Malatya'da defnedileceği öğrenildi.

İSTANBUL-ADANA'DA ŞEHİT OLAN ASTSUBAY ÇAVUŞ'UN ACI HABERİ BABAEVİNE ULAŞTI

İSTANBUL-ADANA'DA ŞEHİT OLAN ASTSUBAY ÇAVUŞ'UN ACI HABERİ BABAEVİNE ULAŞTI

İSTANBUL-ADANA'DA ŞEHİT OLAN ASTSUBAY ÇAVUŞ'UN ACI HABERİ BABAEVİNE ULAŞTI

İSTANBUL-ADANA'DA ŞEHİT OLAN ASTSUBAY ÇAVUŞ'UN ACI HABERİ BABAEVİNE ULAŞTI

İSTANBUL-ADANA'DA ŞEHİT OLAN ASTSUBAY ÇAVUŞ'UN ACI HABERİ BABAEVİNE ULAŞTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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