İstanbul Adalet Sarayı'na saldırı düzenleyen teröristlerin katıldığı etkinliklerdeki görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Adalet Sarayı'nın önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenleyen ve polis tarafından etkisiz hale getirilen DHKP/C terör örgütü üyesi saldırganlar Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un daha önce katıldıkları etkinliklerdeki görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Adalet Sarayı polis noktasına silahlı saldırı düzenleyerek polis tarafından etkisiz hale getirilen DHKP/C terör örgütü üyesi saldırganlar Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un görüntüleri ortaya çıktı.
POLİS NOKTASINA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEDİLER
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından olay yerinde çatışma çıktı.
2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilen Emrah Yayla Pınar Birkoç olay yerinde etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 3'ü vatandaş olmak üzere 6 kişi yaralandı.
KATILDIKLARI ETKİNLİKLERİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
DHKP/C terör örgütüne üye olan saldırganlar Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un daha önce katıldıkları etkinliklerin görüntüleri ortaya çıktı.