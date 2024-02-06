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İstanbul Adalet Sarayı'na saldırı düzenleyen teröristlerin katıldığı etkinliklerdeki görüntüleri ortaya çıktı

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İstanbul Adalet Sarayı'nın önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenleyen ve polis tarafından etkisiz hale getirilen DHKP/C terör örgütü üyesi saldırganlar Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un daha önce katıldıkları etkinliklerdeki görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Adalet Sarayı polis noktasına silahlı saldırı düzenleyerek polis tarafından etkisiz hale getirilen DHKP/C terör örgütü üyesi saldırganlar Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un görüntüleri ortaya çıktı.

POLİS NOKTASINA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEDİLER

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından olay yerinde çatışma çıktı.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilen Emrah Yayla Pınar Birkoç olay yerinde etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 3'ü vatandaş olmak üzere 6 kişi yaralandı.

İstanbul Adalet Sarayı'na saldırı düzenleyen teröristlerin katıldığı etkinliklerdeki görüntüleri ortaya çıktı

KATILDIKLARI ETKİNLİKLERİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

DHKP/C terör örgütüne üye olan saldırganlar Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un daha önce katıldıkları etkinliklerin görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Adalet Sarayı'na saldırı düzenleyen teröristlerin katıldığı etkinliklerdeki görüntüleri ortaya çıktı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (2)

Fatih Yılmaz:

Bi bitmediniz

32
1
yanıtYanıtla
Fetih 1453:

Hastalıklı bunlar...

13
0
yanıtYanıtla
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