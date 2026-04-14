İçişleri Bakanlığı: İstanbul'da Düzenlenen Operasyonda Organize Suç Örgütü Üyesi 6 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul açıklarında jandarma ve sahil güvenlik tarafından düzenlenen ortak operasyon sonucunda 200 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini ve organize suç örgütü üyesi 6 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul açıklarında jandarmamız ve sahil güvenliğimiz tarafından düzenlenen ortak operasyonda; 200 kilogram skunk ele geçirildi. Organize suç örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırklareli ve İstanbul İl Jandarma Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen ortak operasyon sonucunda; Karadeniz'de 'uyuşturucu kaçakçılığı' ağı ortaya çıkarıldı ve İstanbul açıklarında yakalanan bir teknede gizlenmiş halde 200 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi."

Kahraman jandarmamız ve sahil güvenliğimiz ile hem karada hem de denizde uyuşturucuyla mücadelemize devam ediyoruz. Daire Başkanlığımızı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığımızı, İl Jandarma Komutanlıklarımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA
