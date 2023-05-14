Erdoğan İstanbul'da! Kısıklı'daki konutundan coşkulu kalabalığın alkışlarıyla çıkış yaptı

Oyunu kullandıktan sonra seçimi takip etmek için Ankara'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a döndü. Erdoğan, coşkulu kalabalığın alkışlarıyla Kısıklı'daki konutundan çıkış yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak saat 11.40'ta Saffet Çebi Ortaokulu'na gitti. Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile diğer ilgililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile "3279" numaralı sandıkta oyunu kullandı.

OYUNU KULLANIP ANKARA'YA GEÇTİ

Erdoğan, oyunu kullanmasının ardından ilerleyen saatlerde İstanbul'dan Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçiş yapan Erdoğan'ın seçimi Ankara'da takip etmesi bekleniyordu.

İSTANBUL'A DÖNDÜ

Ancak Erdoğan sürpriz bir şekilde İstanbul'a geri döndü. Kısıklı'daki konutuna giden Erdoğan'ı burada coşkulu bir kalabalık karşıladı. Erdoğan alkışlar eşliğinde Kısıtlı'daki konutundan ayrıldı. Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'ne geçmesi bekleniyor.