İstanbul 2025 Milli Pul Sergisi'nde Palmares Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu (TFDF) işbirliğiyle İstanbul Kültür Yolu Festivali doğrultusunda düzenlenen "İstanbul 2025 Milli Pul Sergisi" kapsamında "Palmares" ödül töreni, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Törene, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Karaca ile TFDF Başkanı Ziya Ağaoğulları katıldı.

Ağaoğulları, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "İstanbul 2025 Milli Pul Sergisi"nin PTT'nin yanı sıra farklı kurumların destekleriyle geniş kitlelere ulaştığını belirterek, "Sergimize öğrencilerin gösterdiği yoğun ilgi ise bizler için ayrı mutluluk kaynağı olmuştur. Pul sevgisini ve koleksiyonculuk kültürünü genç nesillere aktarma hedefimiz açısından Rami Kütüphanesi son derece isabetli bir mekan olmuştur. Bu yönüyle sergimiz, hedeflerine fazlasıyla ulaşmıştır." dedi.

"Pul, muhteva ve mana bakımından büyük bilgi kaynağı"

PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaca da kurumunun yalnızca posta ve haberleşme hizmetleriyle değil, aynı zamanda kültürel mirasın korunması ve geleceğe taşınmasında da önemli rol üstlendiğini, serginin de bu misyonun en kıymetli yansımalarından biri olduğunu ifade etti.

Dereceye giren koleksiyonerleri tebrik eden Karaca, takdim edilen ödüllerin yalnızca birer başarı belgesi değil, aynı zamanda filateli geleneğine katkı sunan herkese ilham veren takdir nişanesi olduğunu dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Beyoğlu ise Rami Kütüphanesi'nin Türk kültür ve sanat tarihine tanıklık eden pullara ilişkin bir sergiye ev sahipliği yapıyor olmasının önemine işaret ederek, "Pul küçük bir materyal ama ortaya koyduğu muhteva ve mana bakımından büyük bilgi kaynağı. İlk pul basımından itibaren son pula kadar bütün bu serencamı incelediğinizde, bir memleketin kültür, sanat ve siyaset hayatına dair bütünlükçü bir panorama sunması bakımından da araştırmacılar ve kültürseverler için çok ciddi bilgi kaynağı." değerlendirmesinde bulundu.

Törende, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Milli Büyük Onur Ödülü" Kayhan Akduman'a, "PTT AŞ Büyük Milli Ödülü" Alan Mellaart'a ve "Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu Özel Ödülü" ise Pınar Hazinedaroğlu'na takdim edildi.

Ayrıca, birçok kategoride dereceye giren koleksiyonerlere ödüller verildi.