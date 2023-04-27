İstaç, Ifat Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı'nda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ), çevre teknolojileri ve atık yönetimi alanında bölgedeki en önemli etkinliklerden biri olarak kabul edilen ve bugün kapılarını açan IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı'na katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ), çevre teknolojileri ve atık yönetimi alanında bölgedeki en önemli etkinliklerden biri olarak kabul edilen ve bugün kapılarını açan IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı'na katıldı.

Çevre teknolojileri ve atık yönetimi konusunda bölgedeki en önemli etkinliklerden biri olarak kabul edilen IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Fuarı bugün TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. 29 Nisan tarihine kadar açık kalacak olan ve binlerce kişinin ziyaret etmesi beklenen fuara 60'ın üzerinde ülkeden kurum ve kuruluşlar katılıyor.

İBB iştiraki İSTAÇ da İstanbul'a değer katan dünya standartlarındaki projelerini tanıtmak ve çevre bilincini yaygınlaştırmak amacıyla söz konusu fuara katıldı.

İSTAÇ'tan yapılan açıklamada, "Sektörün önde gelen firma ve kuruluşlarının ürün ve hizmetlerini sergilediği; atık yönetimi, çevre teknolojileri, su ve atık su yönetimi, geri dönüşüm, enerji verimliliği ve daha birçok konuda yenilikçi çözümleri bir araya getiren IFAT Eurasia 2023'te yer almaktan ve gelecek nesillere yaşanabilir şehirler bırakma vizyonumuzu aktaracağımız atık, çevre ve enerji alanındaki projelerimizi sunacak olmaktan mutluluk duyuyoruz" denildi.