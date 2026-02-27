Haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da bazı evleri ateşe verdi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrailli saldırganlar, Filistinlilere ait evlere baskın düzenleyerek bazılarını ateşe verdi. Olayda köy halkı ile saldırganlar arasında arbede yaşandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenledikleri baskında Filistinlilere ait bazı evleri yaktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre bir grup İsrailli, kentteki Calud köyünde evlere saldırdı, taş attı ve bazı evlere girmeye çalıştı.

İsraillilerin daha sonra bazı evleri ateşe verdiği belirtildi.

Saldırının ardından İsrailliler ile köy halkı arasında arbede çıktığı aktarılırken olayda yaralanan olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Tanıklar, saldırı sırasında İsrail ordusuna ait araçların köy girişinde bulunduğuna dikkati çekti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te en az 1117 Filistinliyi öldürdüğü, yaklaşık 11 bin 500 kişiyi yaraladığı ve yaklaşık 22 bin kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
