Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'daki bir camiye ayakkabılarıyla baskın yaptı

Filistin Vakıflar Bakanlığı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentindeki bir camiye ayakkabılarıyla baskın yaparak caminin kutsallığını ihlal ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, sabah saatlerinde Selfit'in Deyr Ballut beldesindeki Selam Camisi'ne saldırdığı, ayakkabılarıyla camiye girerek mihrapta toplu fotoğraf çektirdiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu eylemin "mekanın kutsallığının açık bir ihlali ve camilere yönelik kasıtlı bir saldırı" olduğu vurgulandı.

Saldırının, Batı Şeria'da Müslümanların kutsal mekanlarına yönelik İsrail ihlallerinin arttığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkati çekilen açıklamada, uluslararası toplum ile insan hakları kuruluşlarına "ibadet yerlerini koruma ve bu mekanlara yönelik tekrarlanan saldırıları durdurma sorumluluklarını üstlenmeleri" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te??????? İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında, en az 1105 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.