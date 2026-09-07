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Batı Şeria'da İsrail Saldırısı: 3 Filistinli Yaralı

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İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kenti yakınlarında düzenlediği saldırıda 2'si ağır 3 Filistinli yaralandı.

İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kenti yakınlarında düzenlediği saldırıda 2'si ağır 3 Filistinli yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrailliler, Kalkilya'nın doğusundaki Hacce köyüne saldırdı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise saldırıda bir Filistinlinin başından diğerinin göğsünden vurulduğu ve durumlarının ağır olduğu aktarıldı.

Saldırıda ayrıca 17 yaşındaki bir çocuğun da yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
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