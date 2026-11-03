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İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde iki aracı ateşe verdi

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İsrailliler, Nablus'un Mecdel Beni Fadıl köyüne baskın düzenleyip Filistinlilere ait iki aracı ateşe verdi. FKÖ'ye bağlı konseyin ekim raporuna göre Batı Şeria'da 3 bin 133 saldırı ve ihlal yapıldı, bu sayı önceki aya göre yüzde 52,8 arttı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Mecdel Beni Fadıl köyünde Filistinlilere ait iki aracı ateşe verdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus'un güneyindeki Mecdel Beni Fadıl köyüne baskın düzenledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, köyde Filistinli Vedi Zeyneddin ve Ala Zeyneddin'e ait evlerin önünde park halinde bulunan iki aracı ateşe verdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin yayımladığı ekim ayı raporuna göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ekim ayında işgal altındaki Batı Şeria'da toplam 3 bin 133 saldırı ve ihlal gerçekleştirdi. İhlallerin sayısı, bir önceki aya göre yüzde 52,8 arttı.???????

Kaynak: AA
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