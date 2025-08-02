İsrailliler Filistin Topraklarında Saldırılarını Artırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, hasadı yapılan 15 zeytin ağacını söktü, hayvanlarını Filistinlilerin topraklarında otlattı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit'in güneyinde kalan Ferha köyünde, gaspçı İsrailliler Munka bölgesine baskın düzenleyerek Adil Yasin ve Fethi el-Eşkar'a ait 15 zeytin ağacını söktü.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü'nden (BEYDER) yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentinin kuzeyindeki el-Avce köyünde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler koyunlarını Filistinlilerin arazilerinde otlattı.

El-Avce köyü yakınındaki bir yasa dışı yerleşim biriminden gelen saldırgan İsraillilerin koyunları Filistinlilerin tarım arazilerine, ekili alanlarına zarar verdi.

Gaspçı İsrailliler, bölge halkını yerinden etme ve su kaynaklarını sömürmek için el-Avce köyündeki bedevi topluluklara yönelik saldırılarını artırdı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler bu yılın ilk 6 ayında 2 bin 153 saldırı düzenledi ve 7 Filistinlinin ölümüne sebep oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede en az 1001 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 binden fazla kişi gözaltına alındı.