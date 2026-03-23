Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da baskın düzenlediği okula İsrail bayrağı astı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir okula baskın düzenleyerek, buradaki Filistin bayrağını indirip, yerine İsrail bayrağı astı.

Bölgedeki yerel kaynakların AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrailliler, Nablus kentinin güneyindeki Huvvara beldesinde bulunan liseye sabaha karşı baskın düzenledi.

Okuldaki bayrak direğindeki Filistin bayrağını indiren Fanatik Yahudiler, yerine İsrail bayrağı astı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırılar

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve fanatik gruplar, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Filistin Kızılayına göre, 21 Mart'tan bu yana Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde saldırılarını daha da yoğunlaştıran saldırganlar, 17 kişiyi yaraladı, Filistinlilere ait evleri ve araçları ateşe verdi.

Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1133 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 700'den fazla kişi yaralandı, 22 bine yakın Filistinli gözaltına alındı.