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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilerin buğday tarlalarını ateşe verdi

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde maskeli İsrailliler, bir Filistinlinin evini basıp aracını tahrip etti ve buğday tarlalarını ateşe verdi. Saldırıda bir kişi yaralandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilerin buğday tarlalarını ateşe verdi, bir Filistinliyi yaraladı.

Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyeti aktivisti Diyab Hacce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, onlarca yüzü maskeli İsraillinin, Nablus kentine bağlı Burka beldesinin El-Mesudiyye bölgesine saldırdığını, Filistinli Musa Adiys'in evini bastığını belirtti.

İsrailli grubun Adiys'in evine taşlarla saldırdığını, aracının camlarını kırdığını aktaran Hacce, saldırıda ev sahibinin yaralandığını söyledi.

Bununla yetinmeyen İsrailli saldırganların bölgede Filistinlilere ait buğday tarlalarını ateşe verdiğini belirten Hacce, geniş alanlarda ekili mahsullerin yandığını ifade etti.

Filistin Kızılayı ve Sivil Savunma ekiplerinin, tarlalardaki yangını söndürmeye çalıştığını kaydeden Hacce, bölgedeki Filistinlilerin söndürme çalışmalarına destek olduğunu dile getirdi.

Gazze'ye saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da da baskın, gözaltı ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar, sık sık ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
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