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İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine saldırdı, bir kişi darbedildi

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Filistin Kızılayı'na göre İsrailliler, Nablus'a bağlı Usarin'de Filistinli çiftçilere saldırdı; darbedilen bir Filistinli hastaneye kaldırıldı. El Halil'de evlere taşla saldırıldı; WAFA'ya göre Selfit'in batısındaki Rafat'ta 3, Tubas'ta 1 Filistinli gözaltına alındı.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Filistinlilerin evlerine saldırdığı, 1 bir kişiyi de darbettiği belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrailliler, Nablus'a bağlı Usarin kasabasında Filistinli çiftçilere saldırdı.

Saldırıda darbedilen bir Filistinli sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İsrailliler, El Halil'de de askerlerin koruması altında Filistinlilerin evlerine taşlarla saldırdı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, İsraillilerin evleri taşladıkları sırada askerlerin hiçbir müdahalede bulunmadığı görüldü.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre ise İsrail askerleri, Selfit kentinin batısındaki Rafat köyünde 3, Tubas'ta da 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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