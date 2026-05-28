Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Nablus'ta dini mekanlara baskın düzenledi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde, İsrail askerlerinin korumasındaki yüzlerce İsrailli, Kurban Bayramı'nda Filistinlilere ait dini mekanlara baskın düzenleyerek ritüeller gerçekleştirdi. Ekim 2023'ten bu yana bölgede saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilere ait dini mekanlara baskın gerçekleştirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel ve güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Filistin topraklarını gasbeden yüzlerce İsrailli, Kurban Bayramı'na rağmen İsrail askerlerinin koruması altında kentteki Avarta köyüne baskın yaptı.

İsraillilerin dini mekanlara yaptıkları baskında ve işgalde, sabahın erken saatlerine kadar çeşitli "dini ritüeller" gerçekleştirdiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Filistin resmi makamlarının verilerine göre söz konusu dönemde 1155 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
