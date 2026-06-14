Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da bir camiyi kundaklama girişiminde bulundu

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir aracı ateşe verdi, bir camiyi de kundaklama girişiminde bulundu.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, bir grup gaspçı İsrailli, Ramallah'ın doğusundaki Berka köyüne baskın düzenledi.

Baskın sırasında Nur Camisi yakınında park halindeki bir aracı ateşe veren İsrailliler, caminin kapılarını kırıp girişinde ateş yaktı. Ancak Filistinliler, cami içine sıçramadan ateşi söndürmeyi başardı.

İsrailliler, daha önce de Ramallah'ın Deyr Dibvan kasabasında 4 aracı kullanılmaz hale getirmişti.