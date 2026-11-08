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İsrailliler Batı Şeria'da 3 Filistinliye sopalarla saldırdı, birinin çenesi kırıldı

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Batı Şeria'nın Selfit kenti ile Lubban eş-Şarkiyye beldesi arasındaki Vadi eş-Şair bölgesinde Filistinlilere saldıran İsrailliler, sopalarla 3 Filistinli genci yaraladı. Gençlerden birinin baş, karın ve omurga bölgelerinde yaralar oluştuğu ve çenesinin kırıldığı aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da sopalarla darbettiği 3 Filistinli genç yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'nın Selfit kenti ile Lubban eş-Şarkiyye beldesi arasında bulunan Vadi eş-Şair bölgesinde Filistinlilere saldırdı. Sopalarla ağır şekilde darbedilen 3 Filistinli genç yaralandı.

Gençlerden birinin aldığı darbeler sonucu baş, karın ve omurga bölgelerinde yaralar oluştuğu ve çenesinin kırıldığı aktarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlatmasının ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistinlilerin öldürülmesi ve gözaltına alınmasının yanı sıra ev ve yapıların yıkılması, cami ve araçların ateşe verilmesi, tarım arazilerinin tahrip edilmesi ve çiftçilerin topraklarına erişiminin engellenmesi gibi ihlaller yaşanıyor.

Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi ve yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesi de bölgedeki baskıları artırıyor.

Kaynak: AA
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