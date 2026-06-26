Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da 10 dönüm zeytinlik alanı ateşe verdi

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, İsrail ordusunun koruması altında Batı Şeria'nın orta kesimindeki Burka köyüne baskın düzenleyerek yaklaşık 10 dönümlük zeytinlik alanı ateşe verdiği bildirildi.

Burka Köy Konseyi Başkanı Sayil Kenan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, onlarca İsraillinin Ramallah'ın doğusundaki Burka köyüne saldırdığını söyledi.

İsrail ordusunun köyün ana girişini ve bazı yolları kapatarak Filistinlilerin hareketini engellediğini belirten Kenan, yerleşimcilerin köyün güneydoğusundaki tarım arazilerini ateşe verdiğini ifade etti.

Kenan, saldırıda zeytin ağaçlarıyla kaplı yaklaşık 10 dönümlük alanın zarar gördüğünü kaydetti.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun saldırı sırasında köy çevresinde yoğun şekilde konuşlandığını, çok sayıda Filistinli genci gözaltına aldığını ve İsraillilerin saldırılarının evlerin çevresine kadar uzandığını aktardı.