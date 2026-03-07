Haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'da bir Filistinliyi vurarak öldürdü

Güncelleme:
El-Halil'de İsrailli yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen saldırıda bir Filistinli öldürüldü, bir diğeri ağır yaralandı. Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve yerleşimcilerin saldırılarında binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde bir Filistinliyi vurarak öldürdü.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile eş zamanlı olarak gaspçı İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıları da şiddetlendi.

El-Halil'in güneyindeki Mesafer Yatta bölgesinde gaspçı İsrailli yerleşimcilerin yakın mesafeden ateş açması sonucu Filistinli Muhammed Şenaran öldü.

Gaspçı İsrailli yerleşimcilerin silahlı saldırısında Şenaran'ın kardeşi Halid de ağır yaralandı.

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik soykırımın başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1120'den fazla Filistinliyi öldürdüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişiyi yaraladığı, yaklaşık 22 bin kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
