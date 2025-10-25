Haberler

İsrailli yerleşimciler zeytin toplayan Filistinlilere sopalarla saldırdı

İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinlilere sopalarla saldırdı. Saldırıda 7 Filistinli yaralandı. Saldırgan yerleşimcileri koruyan İsrail güçleri ise Deyr Nizam beldesinin giriş çıkışlarını kapatarak Filistinli bir genci gözaltına aldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinlilere düzenledikleri saldırılarda 7 kişi yaralandı.

İsraillilerin ateşkese rağmen Filistinlilere yönelik baskıları devam ediyor. Son olarak İsrailli yerleşimciler zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı.

SOPALARLA SALDIRDILAR

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrailli radikal yerleşimci bir grup, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Deyr Nizam beldesinde zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırdı. İsrail güçlerinin korumasındaki İsrailliler, zeytin toplayan Filistinli 3 aileyi sopa ve taşlarla arazilerinden çıkarmaya çalıştı.

7 FİLİSTİNLİ YARALANDI

İsrailli yerleşimcilerin saldırılarında aralarında kadınların da bulunduğu 7 Filistinli yaralandı. Saldırgan yerleşimcileri koruyan İsrail güçleri ise Deyr Nizam beldesinin giriş çıkışlarını kapatarak Filistinli bir genci gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler zeytin hasadı mevsiminin başladığı ekim ayının başından bu yana zeytin toplayan Filistinlilere karşı 160'tan fazla saldırı düzenledi.

