İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait araca el koydu, girişleri kapattı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah kentine bağlı Deyr Dibvan beldesine baskın düzenleyerek Filistinlilere ait bir araca el koydu ve belde girişlerini kapattı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrailli yerleşimciler İsrail ordusu ve polisinin bölgede konuşlanmasından saatler sonra Deyr Dibvan beldesine baskın düzenleyerek Filistinlilere ait bir araca el koydu ve belde girişlerinde ulaşımı engelledi.

Görgü tanıkları da iki ayrı İsrailli grubun farklı yönlerden beldeye girdiğini, gruplardan birinin İsrail ordusunun koruması altında Tel bölgesinden, diğerinin ise beldenin batı girişindeki köprü tarafından geldiğini aktardı.

Yerleşimcilerin el koydukları Filistinlilere ait bir araç ve arazi aracıyla belde içine ilerlediği, daha sonra bir ailenin evinin çevresine girerek demir kapıyı kapattığı ve vatandaşların eve ulaşmasını engellediği belirtildi.

Yerleşimcilerin ayrıca Deyr Dibvan ile Remun köyünü birbirine bağlayan doğu ana yolunu kapattığı, bu nedenle beldenin giriş ve çıkışlarının geçici olarak ulaşıma kapandığı ifade edildi.

Kaynaklar, yerleşimcilerin bölgede birkaç saat kaldıktan sonra belde girişlerinden ayrıldığını, ardından İsrail ordusu ve polis güçlerinin de bölgeden çekildiğini aktardı.

Deyr Dibvan beldesi ve Ramallah'ın doğusundaki çevre köylerin son dönemde yerleşimci saldırılarına maruz kaldığı, saldırılarda Filistinlilere ait araçların yakılması ve mülklere zarar verilmesi gibi olayların yaşandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.