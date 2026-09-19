İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'da ev kuşattı, El Halil'de su kesintisi yarattı

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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinlinin evini kuşattı, bir tarım tesisini ateşe verdi ve duvarlara "Filistinlilere ölüm" şeklinde ırkçı sloganlar yazdı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren Filistin sivil toplum kuruluşu Bedevi Haklarını Savunma Örgütünden (BEYDER) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

BEYDER'in açıklamasında, Filistin topraklarını gasbeden silahlı ve maskeli İsraillilerin, Nablus'un güneyindeki Hirbet el-Meracim'de bir Filistinlinin evini kuşattığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının bölgede korku ve endişeye yol açtığı kaydedildi.

Örgütün açıklamasında, Yahudi yerleşimcilerden oluşan bir başka grubun da El Halil'in güneyindeki Yatta beldesinin doğusunda bulunan Eğziyve bölgesinde bir tarım odasını ateşe verdiği ve duvarlara Filistinlileri öldürmeye çağıran ırkçı sloganlar yazdığı ifade edildi.

İsrailli gaspçılar, Filistinlilere su sağlayan şebekeye saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ayrıca El Halil'in güneyindeki Edkıyka köyüne ulaşan ana su hattına saldırdığı ve köyde su kesintisine neden olduğu aktarıldı.

Saldırıların bölgedeki Filistinlilere ve mülklerine yönelik devam eden saldırılar kapsamında gerçekleştiği belirtilerek, sivillerin korunması ve saldırıların durdurulması çağrısında bulunuldu.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ağustosta işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 628 saldırı düzenledi.

Filistin resmi verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da yaklaşık 750 bin İsrailli, 194 yerleşim ve 400 yasa dışı yerleşim noktasında yaşıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.

Bu saldırılar kapsamında Filistinlilerin öldürülmesi ve gözaltına alınmasının yanı sıra ev ve yapıların yıkılması, cami ve araçların ateşe verilmesi, tarım arazilerinin tahrip edilmesi ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi gibi eylemler gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA