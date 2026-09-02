Haberler

Nablus'ta Camiye Yerleşimci Saldırısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NABLUS, 2 Eylül (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrailli yerleşimcilerin zarar verdiği Nureddin Zengi Camisi, 1 Eylül 2026.

NABLUS, 2 Eylül (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrailli yerleşimcilerin zarar verdiği Nureddin Zengi Camisi, 1 Eylül 2026.

Filistinli yerel kaynaklar salı günü erken saatlerde yaptıkları açıklamada, İsrailli yerleşimcilerin Nureddin Zengi Camisi'nin kapılarını kırmaya çalıştığını, başaramayınca caminin bir odasını ateşe verdiğini ve duvarlara ırkçı sloganlar yazdığını belirtti. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli

Erdoğan'dan Yunanistan'a ültimatom gibi uyarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kürt vatandaşlara ağır sözler! Videoyu izleyen emniyeti etiketliyor

Kürt vatandaşlara ağır sözler! Videoyu izleyen emniyeti etiketliyor
Batan geminin ardından Silivri'de gergin anlar! Gazetecilere saldırdılar

Batan gemiden gelecek haberi bekliyorlardı! Bir anda hedef oldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık uyardı: Riskli yaklaşımları hoş görmeyiz

Erdoğan açık açık uyardı: Riskli yaklaşımları hoş görmeyiz
İran'da bombalar susmuyor! Bilanço ağırlaştı

Bombalar susmuyor: Ölü sayısı yükseldi
Yabancıyla buluştuğu için hedef oldu! Etraflarını böyle sardılar

Genç kadını o halde görenler telefona sarıldı! Nedeni pes dedirtti
Adana'da korkunç kaza! Devrilen minibüsün şoförü can verdi

Korkunç kaza! Devrilen minibüsün şoförü can verdi
Dünya tarihinin en büyük ikinci salgını! Binlerce ölü var, mezarlar yan yana kazıldı

Dünya diken üstünde! Yan yana yüzlerce mezar kazıldı