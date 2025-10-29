Haberler

İsrailli Turist Taşıyan Kruvaziyer, Protestolar Nedeniyle Rota Değiştirdi

Yunanistan'ın Patra Limanı'na varması planlanan 'Crown Iris' isimli kruvaziyer, Filistin destekçileri tarafından yapılan protestolar nedeniyle rotasını Katakolos Limanı'na değiştirdi. Eylemciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Yunanistan'ın Patra Limanı'na bugün gelmesi planlanan ancak tepkiler nedeniyle rotasını değiştiren, İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer, Filistin destekçileri tarafından protesto edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İsrailli turistleri taşıyan "Crown Iris" isimli kruvaziyerin bugün Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Patra Limanı'na gelmesi bekleniyordu.

Filistin destekçisi grupların, Patra Limanı'nda İsrail karşıtı eylem çağrısı yapması üzerine rotasını değiştiren gemi, Mora Yarımadası'ndaki Katakolos Limanı'na yöneldi.

Gemiyi Patra Limanı'nda bekleyen eylemciler, rota değişikliğine rağmen, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıları protesto etti.

Filistin'i destekleyen pankartlar taşıyan eylemciler, "Filistin'e özgürlük" sloganları eşliğinde limandan kent merkezine yürüdü.

"Crown Iris", dün de Mora Yarımadası'nın Kalamata Limanı'na gelmiş, burada Filistin destekçisi grupların protestolarıyla karşılaşmıştı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
