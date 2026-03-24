Haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

Güncelleme:
İşgal altındaki Batı Şeria'da, Filistinlilere ait araçlara saldıran İsrailli saldırganlar 3 kişiyi yaraladı. Saldırganlar araçları tahrip ederek, içindekilere şiddet uyguladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere ait araçları hedef alarak 3 kişiyi yaraladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli Nablus kentinin kuzeybatısındaki Beyt Emreyn köyü yakınlarında Filistinlilere ait 2 araca saldırdı.

Araçları sopalarla tahrip eden saldırganlar, araçlarda bulunan 3 Filistinliyi darbederek yaraladı.

İsrailli saldırganların, darbettikleri Filistinlileri bir süre alıkoyduktan sonra serbest bıraktığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız
