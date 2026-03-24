Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
İşgal altındaki Batı Şeria'da, Filistinlilere ait araçlara saldıran İsrailli saldırganlar 3 kişiyi yaraladı. Saldırganlar araçları tahrip ederek, içindekilere şiddet uyguladı.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli Nablus kentinin kuzeybatısındaki Beyt Emreyn köyü yakınlarında Filistinlilere ait 2 araca saldırdı.
Araçları sopalarla tahrip eden saldırganlar, araçlarda bulunan 3 Filistinliyi darbederek yaraladı.
İsrailli saldırganların, darbettikleri Filistinlileri bir süre alıkoyduktan sonra serbest bıraktığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Hamdi Yıldız