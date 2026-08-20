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Golan: Netanyahu'nun Suriye saldırısı küstah ve tehlikeli

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İsrail'de Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Netanyahu'nun Suriye'deki Ebu Zuhur Havaalanı'na saldırısını 'küstah ve tehlikeli' buldu. Saldırının Türkiye ile gerilimi artırdığını, ABD ile çatlağı derinleştirdiğini ve Netanyahu'nun siyasi çıkarlar için savaş ürettiğini söyledi.

İsrail'de Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırı düzenleyerek "küstah ve tehlikeli" bir hamle yaptığını kaydetti.

Golan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Suriye'deki saldırısının "Türkiye ile gerilimi yükselttiğini ve ABD ile çatlağı derinleştirdiğini" kaydetti.

Suriye'deki saldırının "küstah ve tehlikeli" bir hamle olduğuna dikkati çeken Golan, Netanyahu'nun siyasi hesaplarla askeri güç kullandığını, İsrail'in güvenlik bakımından bunun bedelini ödediğini ifade etti.

Golan, Netanyahu'nun "aşırı ve güvenilmez" bir aktör olduğunu vurgulayarak onunla istikrarlı bölge inşa edilemeyeceğini aktardı.

Netanyahu'nun İsrail'i ortak ve müttefiklerinden uzaklaştırdığı değerlendirmesinde bulunan Golan, İsrail Başbakanı'nın siyasi olarak hayatta kalma uğruna daha fazla savaş ürettiğini belirterek bunun değişmesi gerektiğini kaydetti.

Ne olmuştu?

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırı düzenlemişti.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

Suriyeli yetkili, İsrail savaş uçaklarının Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 8 saldırı düzenlediğini belirterek, saldırılarda pistin yanı sıra hangarda atıl durumdaki bir yapının hedef alındığını kaydetmişti.

Kaynak: AA
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