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İsrailli muhalif Golan, muhalefet bloğunu Arap partileriyle koalisyona çağırdı

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Demokratlar Partisi lideri Golan, Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğuna İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partileriyle ortak hükümet kurma çağrısı yaptı. Sandıkların yüzde 72,4'ü açılırken Netanyahu'nun bloğu 54, Eisenkot'un bloğu 47, Arap partileri 19 sandalye.

İsrail'de muhalif Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun çoğunluğu kaybettiğini belirterek, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğuuna İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partileriyle ortak bir hükümet kurma çağrısında bulundu.

Golan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yashar Partisi lideri Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloğunda??????? yer alan partilere seslenen Golan, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partileriyle bir araya gelip koalisyon hükümeti kurmaları çağrısı yaptı ve bu sayede Mecliste çoğunluğu elde edeceklerini kaydetti.

Golan, "Netanyahu kaybetti. 120'ye kadar saymayı biliyorum, 65, 55'ten büyüktür." ifadelerini kullandı.

Mevcut tablonun görmezden gelinemeyeceğini vurgulayan Golan, "Gerçekler bize çok net bir ders vermeli. Korkmayı bırakmazsak burada bir geleceğimiz yok. Irkçılığı da sonlandırmalıyız. Netanyahu'nun Yahudi oyları ile Arap oyları arasında yaptığı ırkçı ayrımı artık kabul edemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak Golan, İsrail'in Arap vatandaşlarıyla ortaklık içinde bir değişim hükümeti kurma fırsatı olduğunu kaydetti.

Oy sayımının devam ettiği İsrail'de sandıkların yüzde 72,4'ü açıldı. Buna göre Başbakan Netanyahu'nun bloğunun??????? 54, Eisenkot liderliğindeki bloğun 47, Arap partilerinin ise 19 sandalyeye sahip olduğu görülüyor.

Kaynak: AA
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