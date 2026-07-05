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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bir kez daha Suriye sınırını geçmeye teşebbüs etti

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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Suriye'nin güneyinde yeni yasa dışı Yahudi yerleşimi kurulması talebiyle sınırı geçmeye çalıştı. İsrail ordusu grubu yakalayarak polise teslim etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bir kez daha Suriye'nin güneyinde yeni yasa dışı Yahudi yerleşimi kurulmasını talep etmek için Suriye sınırını geçme girişiminde bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Golan Tepeleri ve güney Suriye'nin Tevrat'taki adından esinlenerek kendilerine "Bashan Öncüleri" adını veren İsrailli bir grup, Suriye topraklarının gasbedilmesi talebinde bulundu.

Filistin topraklarından sonra Suriye topraklarının da gasbedilmesini talep eden İsrailliler, daha önce de birkaç kez yaptıkları gibi bölgeye yasa dışı Yahudi yerleşimi kurulması çağrısı yapmak için Suriye sınırını geçmeye çalıştı.

İsrailli radikal grubun yaklaşık 70 kişi olduğu belirtilen haberde, İsrail ordusunun grubu sınırı geçmeden yakaladığı ifade edildi.

Haberde ayrıca İsrail ordusunun, "şahıslar aleyhinde etkili ve caydırıcı cezalar uygulanmaması" nedeniyle kolluk kuvvetlerini suçladığı aktarıldı.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise sabah erken saatlerde Suriye sınırını geçmeye teşebbüs eden onlarca İsraillinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, gözaltına alınan İsraillilerin, gerekli işlemlerin yapılması için İsrail Polisi'ne teslim edildiği aktarılarak, olayın suç teşkil ettiği ve kınandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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