İsrailli Esir Ailelerinden Gazze Takasında Yeni Anlaşma Talebi

İsrailli esir yakınları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'tan Gazze Şeridi'nde esir takası için yeni bir anlaşma taslağı talep etti.

The Times of Israel'in haberine göre, İsrailli esir yakınları Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası önünde basın açıklaması yaptı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden Eitan Horn'un babası Itzik Horn, Witkoff'a yardım çağrısında bulundu.

Horn, Witkoff'tan savaşı uzatmaya çalışan Netanyahu ve hükümetini bir kenara bırakarak, esirlerin serbest kalmasını sağlayacak ve Gazze'ye yönelik saldırıları sona erdirecek bir teklif sunması talebinde bulundu.

Witkoff'un istemesi halinde ateşkesin sağlanmasının mümkün olduğunu söyleyen Horn, "İsrail devletini kurtarmanın tek yolu muhtemelen budur." dedi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, başta Tel Aviv olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde gösteriler düzenlendi.

Tel Aviv'deki Habima Meydanı'nda düzenlenen gösteriye Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi için anlaşma talep eden binlerce İsrailli katıldı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarının hayatını tehlikeye attığını açıkladığı esir Matan Zangauker'in annesi Einav Zangauker, Tel Aviv'de düzenlenen gösteride konuştu.

Zangauker, "Ölüm meleği Netanyahu esirleri kurban etmeye devam ediyor." diyerek Netanyahu'yu iktidarını sürdürmek için orduyu kullanmakla suçladı.

Oğlu ölürse kanının Netanyahu'nun elinde olacağını söyleyen Zangauker, Başbakanın siyasi kaygıları nedeniyle Gazze'ye düzenlenen saldırıların esirleri öldürdüğünü ve bu saldırıların yasadışı emir olduğunu dile getirdi.