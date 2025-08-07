İsrailli Esir Aileleri, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'i İşgal Planına Karşı Çıkmaya Çağırdı

İsrailli esir aileleri, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'i Gazze Şeridi'nin tamamını işgal planına karşı çıkmaya çağırdı.

İsrailli esir ailelerinin oluşturduğu çatı platformdan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı, sizden güçlü durmanızı istiyoruz. Siz başkomutansınız. Sevdiklerimizi tehlikeye atmaya razı olmayın." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun tüm kademelerindeki komutanlarına, esirlerin hayatlarını tehlikeye atacak ve İsrailli esirlerin cenazelerinin iadesi olasılığını engelleyecek şekilde hareket etmemeleri çağrısında bulunulan açıklamada, Gazze'nin işgali yerine ateşkes, esir takası anlaşmasıyla esirlerin geri getirilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Başka herhangi bir karar açıkça insanlık dışı olacak, esirler ve tüm İsrail için felaket anlamına gelecektir." ifadelerine yer verildi.

Gazze'de tutulan İsrailli esir Matan Zangauker'in annesi Einav Zangauker ise X hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümet ortaklarının oğlunu ölüme mahkum etmek üzere olduğunu söyledi.

Netanyahu'nun esirlerin geri getirilmesi için kendisine anlaşma yapacağı sözünü verdiğini ancak "benim, ailelerin ve tüm halkın acısını fırsat bilerek anlaşmayı mahvetti." diyen Zangauker, "Kapsamlı bir anlaşmadan bahseden biri, gidip Gazze Şeridi'ni ele geçirip rehineleri ve askerleri tehlikeye atmaz." ifadelerini kullandı.

Zangauker, halkı "bu geceden itibaren ülkenin sokaklarına akın etmeye" çağırdı.

Başbakan Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamının işgali dahil saldırı planlarını görüşmek için Güvenlik Kabinesi'ni bu akşam toplaması bekleniyor.

İsrail'in Gazze Şeridinin tamamını işgal planı

İsrail Başbakanlık yetkilileri, Netanyahu'nun İsrailli esirlerin olabileceği yerlere de kara saldırıları başlatılarak, Gazze'nin tamamının işgal edilmesi planına sıcak baktığını belirtmişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ise Gazze'nin tamamının işgal edileceği bir plana karşı olduğu öne sürülmüştü.

Netanyahu'nun ofisinden Zamir'e, "Gazze'nin tamamının işgali planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz." mesajı gönderildiği aktarılmıştı.