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İsrailli dernek, Batı Şeria'da kurulan kontrol noktaları nedeniyle ambulansların hastalara ulaşamadığını açıkladı

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok noktasında barikatlar ve askeri kontrol noktaları kurmasının ambulansların hastalara ulaşmasını engellediği belirtildi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok noktasında barikatlar ve askeri kontrol noktaları kurmasının ambulansların hastalara ulaşmasını engellediği belirtildi.

İsrail'deki İnsan Hakları İçin Doktorlar Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, ambulansların, kurulan askeri kontrol noktaları ve giriş-çıkışlara getirilen kısıtlamalar nedeniyle hasta ve yaralılara ulaşamadığı kaydedildi.

Askeri kontrol noktaları nedeniyle Nablus'a bağlı köylerin dış dünya ile bağlantısının kesildiği vurgulanan açıklamada, bu kısıtlamaların acil tıbbi yardım hizmeti üzerinde "benzeri görülmemiş" bir etki oluşturduğu aktarıldı.

İsrail askerlerinin ayrıca, öldürülen bir Filistinlinin naaşını aramak için Nablus'taki bir hastaneye baskın düzenlediği, hastane içinde kargaşaya ve hizmetlerin aksamasına neden olduğu ifade edildi.

Bu gelişmelerin, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin İsrail ordusu ve hükümetinin koruması altında gerçekleştiğine işaret edildi.

Derneğin işgal altındaki Filistin toprakları bölümünde araştırmacı olarak görev yapan İmran Anati ise bir naaşı aramak amacıyla faal durumdaki bir hastaneye baskın düzenlenmesinin, tıbbi tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini ve uluslararası hukuk kapsamında hastanelere tanınan özel korumayı zedelediğini belirtti.

Anati, köy ve kasabalara barikatlar kurulması ve ambulansların hastalara ulaşmasının engellenmesinin, sivillerin hayatını doğrudan tehdit ettiğini vurguladı.

Araştırmacı Anati, Nablus'ta hastaların tedaviye ulaşamaması ve bir kadının bu nedenle köyde doğum yapmak zorunda kalmasının, bu uygulamaların ağır insani bedeli olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA
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