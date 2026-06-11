Haberler

Fransa'da İsrailli firmanın "Filistin'e destek" adı altında dolandırıcılık yaptığı iddiası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'daki yerel seçimlere müdahale soruşturması açılan İsrailli BlackCore firmasının, sahte sivil toplum kuruluşu üzerinden 'Filistin'e bağış' adı altında dolandırıcılık yaptığı iddia edildi.

Fransa'da mart ayındaki yerel seçimlere müdahale ettiği gerekçesiyle soruşturma açılan İsrailli BlackCore firmasının, sahte sivil toplum kuruluşu üzerinden "Filistin'e bağış" adı altında dolandırıcılık yaptığı ileri sürüldü.

Fransız Liberation ve İsrail merkezli Haaretz gazetesinin yürüttüğü araştırmaya göre, ülkede mart ayındaki yerel seçimlerde Filistin destekçisi Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin adayları hakkında dezenformasyon yaydığı için soruşturma açılan İsrailli BlackCore firması, bu kez dolandırıcılık iddialarıyla gündeme geldi.

Araştırma, İsrailli firmanın 2025'te sahte sivil toplum kuruluşunun çevrim içi sayfası üzerinden "Filistin halkına destek" adı altında bağış topladığını ortaya koydu.

Sözde Filistin'e destek için kurulan "Sadaqah Palestine" isimli site ve bu siteye bağlı sahte profilli sosyal medya hesapları üzerinden İsrailli firmanın dolandırıcılık yaptığı iddia edildi.

İsrail'in seçimlere müdahalesi

İsrail'in Fransa'daki seçimlere müdahalesi, yakın zamanda yerel seçimler için de gündeme gelmişti.

İsrailli BlackCore firmasının, Filistin halkına desteği seçim kampanyasının ana unsurlarından biri haline getiren solcu LFI partili belediye başkan adaylarına ilişkin dezenformasyon yayarak seçimlere müdahale ettiği basına yansımıştı.

Fransız hükümeti, martta düzenlenen yerel seçimlere müdahale ettiği şüphesiyle BlackCore firması hakkında yasal süreç başlatmıştı.

Fransa'da 2027'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde iki dönem görev yapan Emmanuel Macron yeniden aday olamayacak.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
Canlı skor: Dünya Kupası açılış maçında goller üst üste, bir de kırmızı kart var

Dünya Kupası'nın açılışında goller üst üste! Bir de kırmızı kart var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

Eşi uyurken kendini asan 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Eşi ve çocukları evdeyken, korkunç şekilde canına kıydı
Afrikalı çocuklardan Türk Milli Takımı için özel destek

Afrikalı çocuklardan Türk Milli Takımı için özel destek
CHP'den ayrılacaklar mı? Özgür Özel'den net yanıt geldi

CHP'den ayrılacak mı? Özel, yol haritasını açıkladı
İşte Erden Timur'un tahliye olduğu anlar ve ilk sözleri

Kendisini cezaevine gönderenlere söylediği şey olay yaratır
'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti

Ortalığı yine yıkıp geçti!