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Trump'tan gazı alıp el yükselttiler! İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan "Gazze'yi ilhak" tehdidi

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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hamas'ın elindeki esirlerin başına bir şey gelmesi durumunda Gazze Şeridi'nin bir kısmını ilhak edeceklerini açıkladı. Hamas'a 'ültimatom verilmesi gerektiğini' de savunan Smotrich, insani yardımların Gazze'ye girişinin engellenmesini istedi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail güvenlik kabinesinin Hamas'ın 15 Şubat'ta yapılması beklenen esir takasını askıya alma kararını görüşmek için yapacağı toplantı öncesi yerel basına açıklamada bulundu.

"GAZZE TOPRAKLARINI İLHAK EDECEĞİZ"

Hamas'a "ültimatom verilmesi gerektiğini" savunan Smotrich, insani yardımların Gazze'ye girişinin engellenmesini istedi. İsrailli esirlerin başına bir şey gelmesi halinde Gazze topraklarının ilhak edilmesi önerisinde bulunan Smotrich, "Herhangi bir rehine zarar görürse, o gün Gazze topraklarının yüzde beşini ilhak edeceğiz." ifadesini kullandı.

İsraill aşırı sağcı bakandan skandal açıklama: Gazze'yi ilhak edeceğiz

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde dün yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti. Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

İsraill aşırı sağcı bakandan skandal açıklama: Gazze'yi ilhak edeceğiz

Trump'tan gazı alıp el yükselttiler! İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan
Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıemrerencber:

Adolf Hitler neredesin?

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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

İstanbul gazedir diyerek oy toplayanlar yerliyiz milli diyenler gazze işgalinde sadece gazel okudular Bunlar Alah gostermesin İstanbul işgal edildiginde sesleri cikmayacaktir.Davasi menfaat olanlar menfaatin bitigi yerde her şeyi satarlar.Vatanda buna dahil

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