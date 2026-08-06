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Ben-Gvir'den Negev Hapishanesinde Kuran'a El Koyma Talimatı

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İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Ben-Gvir, Negev Hapishanesi'ndeki Filistinli esirlerin kıyafetlerine ve Kur'an nüshalarına el konulmasını emretti. Ayrıca esirlere yönelik yiyecek ve temizlik kısıtlamaları sürüyor; yaklaşık 9 bin 500 Filistinli esir ağır koşullarda tutuluyor.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ülkenin güneyinde bulunan Negev Hapishanesindeki Filistinlilerin kıyafetlerine ve Kur'an-ı Kerim nüshalarına el konulması talimatını verdi.

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir Negev Hapishanesine gitti.

Aşırı sağcı Bakan, burada Filistinli esirlerin kıyafetlerine ve Kur'an-ı Kerim nüshalarına el konulması talimatı verdi. Bunun ardından hapishanede Filistinlilerin okuyabileceği mushaf sayısının oldukça azaldığı kaydedildi.

Negev Hapishanesindeki esirlerin durumu hakkında da bilgi verilen açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yiyecek ve temizlik kısıtlamalarını "bir ceza olarak" sürdürdüğü ifade edildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden 2 Ağustos'ta yapılan açıklamada ise İsrail'in kuzeyindeki Megiddo Hapishanesinde tutulan Filistinli esirlerin açlık ve tıbbi ihmalle karşı karşıya olduğu, yaşam koşullarının ise her geçen gün kötüleştiği belirtilmişti.

Filistin ve İsrail merkezli insan hakları raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 9 bin 500 Filistinli esir tutuluyor.

Esirlerin, açlık, işkence ve tıbbi ihmal gibi son derece ağır şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği belirtiliyor.

Kaynak: AA
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