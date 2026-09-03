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İsrail Batı Şeria'da 1516 Yeni Konut Onayladı

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İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları gasbedilerek, kurulacak 3 yerleşim yerinde 1516 yeni konut inşasının onaylanacağını belirtti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları gasbedilerek, kurulacak 3 yerleşim yerinde 1516 yeni konut inşasının onaylanacağını belirtti.

Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1516 konutluk 3 yerleşim yerinin kalıcı olarak kullanıma açılacağını kaydetti.

Konutların inşa edileceği yerlere ilişkin Smotrich, Gush Etzion, Ürdün Vadisi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın orta ve kuzey kesimlerinde yapılacağını ifade etti.

Smotrich, Filistin toprakları gasbedilerek, kurulacak yerleşim yerlerinin "İsrail devletinin istikrarı, güvenliği ve direnci için son derece önemli" olduğunu iddia etti.

Muhalefete yüklenen Smotrich, yerleşim yerleriyle bağımsız Filistin devletinin kurulmasına karşı çalıştıklarını savundu.

Savunma Bakanlığı bünyesinde, bakan düzeyindeki yetkileriyle Batı Şeria'daki yerleşim konusunda geniş yetkileri elinde bulunduran Smotrich daha önce, 2022 yılının sonunda kurulan İsrail hükümetinin Batı Şeria'da 104 yeni yerleşim yeri inşa edilmesini ve 160 tarım merkezi kurulmasını onayladığını duyurmuştu.

İsrail hükümeti, ekim ayında yapılması planlanan genel seçimler yaklaşırken Filistin toprakları gasbedilerek kurulan yerleşim faaliyetlerini artırıyor.

Kaynak: AA
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