Haberler

İsrailli Bakan Regev, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muameleyle övündü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, Gazze ablukasını kırmaya çalışan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin hapse atılması gerektiğini savundu ve operasyonu başarılı olarak nitelendirdi.

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik uygulamaları savunarak, aktivistlerin yerinin "hapishane" olduğunu ileri sürdü.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi mensubu Regev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, onlarca aktivistin bulunduğu geminin İsrail'in güneyindeki Aşdod Limanı'na ulaştığı anlara ilişkin görüntü paylaştı.

Regev paylaşımında, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için gelenlere yapılacak şeyin bu olduğunu savundu.

Görüntülü mesajında Regev, limana ulaşan yaklaşık 140 aktivistin duyacağı ilk şeyin İsrail milli marşı "Hatikvah" olması için hazırlık yaptığını belirtti.

Aktivistlerin İsrail'in egemenliğine zarar vermeye ve Gazze'ye yönelik deniz ablukasını kırmaya çalıştığını öne süren Regev, "Terör destekçilerinin yeri hapishanedir. Elbette onları geldikleri ülkelere geri göndereceğiz." dedi.

Regev ayrıca İsrail donanmasının filoya ait gemilere denizin ortasında el koymasını "başarılı bir operasyon" olarak nitelendirdi.

İsrailli Bakan, açıklamasının sonunda filodan indirilecek herkesin "terör destekçisi" olduğunu iddia etti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyuluyor.

Kaynak: AA / Zein Khalil
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik

Trump'tan dikkat çeken Erdoğan açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AB ve NATO'dan Rusya'ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz

Savaş ilanı gibi tehdit! İki ittifak da açık cephe aldı
Ayrıldığı erkek arkadaşı evi bastı, kadın alt katın balkonuna atladı

Korkulu rüyası kapıda bitince balkondan balkona atladı
Atatürk'e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar

Görüntüler 19 Mayıs'tan! Resmi törene getirip halkı selamlattılar
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız

Müjdeyi verdi: Cuma günü tanıtacağız
Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin 'sınır dışı edilmesi' talimatı verdi

Skandal görüntülerin ardından Netanyahu talimatı verdi
Ümit Karan hakkında 10 yıla kadar hapis talebi

Aylardır tutukluydu! Ümit Karan için istenen ceza belli oldu
Ücretsiz fideyi duyan koştu, saatler öncesinden sıraya girdiler

Yağmura rağmen gitmediler, saatler öncesinden sıraya girdiler