İsrailli milletvekili, Sumud Filosu aktivistlerine kötü muameleyi "gurur verici" bulduğunu söyledi

İsrail'de aşırı sağcı milletvekili Yitzhak Kroizer, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in övünerek paylaştığı Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin kötü muameleye maruz kaldığı görüntüleri "gurur verici" bulduğunu belirtti.

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi Milletvekili Kroizer, İsrail devlet televizyonu KAN'a yaptığı açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin uluslararası sularda alıkoyduktan sonra aktivistlere şiddet uygulamasına ilişkin konuştu.

Ben-Gvir'in aktivistlere şiddet görüntülerini paylaşmasını eleştiren milletvekillerine tepki gösteren Kroizer, "Her İsrailli Ben-Gvir'in videosundan büyük bir gurur duyuyor." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvelik Bakanı Ben-Gvir'in İsrail güvenlik güçlerinin alıkonulan aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüleri övünerek paylaşmasına uluslararası kamuoyundan tepkiler gelmişti.

Ben-Gvir'in paylaştığı görüntüler

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımış, bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.