Haberler

İsrailli milletvekili, Sumud Filosu aktivistlerine kötü muameleyi "gurur verici" bulduğunu söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'de aşırı sağcı milletvekili Yitzhak Kroizer, Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in paylaştığı, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamele görüntülerini 'gurur verici' bulduğunu açıkladı. Ben-Gvir'in görüntüleri uluslararası tepki çekmişti.

İsrail'de aşırı sağcı milletvekili Yitzhak Kroizer, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in övünerek paylaştığı Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin kötü muameleye maruz kaldığı görüntüleri "gurur verici" bulduğunu belirtti.

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi Milletvekili Kroizer, İsrail devlet televizyonu KAN'a yaptığı açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin uluslararası sularda alıkoyduktan sonra aktivistlere şiddet uygulamasına ilişkin konuştu.

Ben-Gvir'in aktivistlere şiddet görüntülerini paylaşmasını eleştiren milletvekillerine tepki gösteren Kroizer, "Her İsrailli Ben-Gvir'in videosundan büyük bir gurur duyuyor." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvelik Bakanı Ben-Gvir'in İsrail güvenlik güçlerinin alıkonulan aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüleri övünerek paylaşmasına uluslararası kamuoyundan tepkiler gelmişti.

Ben-Gvir'in paylaştığı görüntüler

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımış, bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

Kaynak: AA / Burak Dağ
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır

Bakan Gürlek'ten sıcağı sıcağına butlan kararı için ilk yorum

DEM Parti'den mutlak butlan kararına tepki: Sürece olan inançsızlığı büyütür

DEM Parti'den mutlak butlan kararına tepki!

Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i telefonla arayacak

Avukatı duyurdu! Kılıçdaroğlu ile Özel arasında ilk temas bu olacak
Jorge Jesus 'Tek eksik Fenerbahçe' deyip bombayı patlattı

Bombayı patlattı!
Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu

Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu! İşte yeni il başkanı

'Mutlak butlan' kararı çıkan kurultay davasını açan Lütfü Savaş’tan ilk açıklama

Mutlak butlana giden yolu başlatan isim konuştu