İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in evinin yakınına dron düştü
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altında bulunan Batı Şeria'nın güneyindeki evinin yakınına bir dronun düştüğü bildirildi.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altında bulunan Batı Şeria'nın güneyindeki evinin yakınına bir dronun düştüğü bildirildi.
İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth, Ben-Gvir'in evinin yakınlarında gerçekleşen olayla ilgili bir haber yayınladı.
Haberde, Ben-Gvir'in El-Halil kentinde yer alan yasa dışı Kiryat Arba yerleşimindeki evinin yakınına dron düştüğü kaydedildi.
Düşen dronun parçalarının İsrail ordusunca detaylı inceleme için toplandığı aktarılan haberde, olayda yaralanan olmadığı belirtildi.
Bakan Ben-Gvir'in ofisinden yapılan açıklamada ise güvenlik yetkililerinin Ben-Gvir'i olaya ilişkin bilgilendirdiği aktarıldı.