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İsrailli aşırı sağcı bakan Ben-Gvir'den, Falkland Adaları'nı Arjantin toprağı olarak tanıma çağrısı

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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya İngiltere yönetimindeki Malvinas (Falkland) Adaları'nı Arjantin toprağı olarak tanıma çağrısı yaptı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya İngiltere yönetimindeki Malvinas (Falkland) Adaları'nı Arjantin toprağı olarak tanıma çağrısı yaptı.

Londra yönetiminin, İngiltere'nin, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelecek mallara yaptırım uygulamaya hazırlandığı yönündeki haberlerin ardından İsrailli bakanlardan peş peşe tepki gelmeye devam ediyor.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in, Falkland Adaları'nın işgal altındaki Arjantin toprağı olduğunu ve İngilizler tarafından Arjantin halkından güç kullanılarak çalındığını kamuoyuna açıklama zamanı geldiğini" iddia etti.

İsrailli aşırı sağcı bakan, "İngiltere'nin ada topraklarını sadece işgal etmekle yetinmeyip burada petrol araması yaptığını ve Arjantin halkından para çaldığını" da öne sürdü.

Ben-Gvir, Netanyahu'yu Falkland Adaları üzerindeki Arjantin egemenliğini tanımaya ve işgal devam ettiği sürece İngiltere'ye yaptırım uygulamaya çağırdı.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de daha önce yaptığı açıklamada, İngiltere'nin yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelecek mallara yaptırım uygulayacağı yönündeki haberlerin ardından İngiltere'nin İsrail Büyükelçisi Simon Walters'i derhal sınır dışı etme çağrısı yapmıştı.

Falkland Adaları

Falkland Adaları'nın egemenlik statüsü, İngiltere ile Arjantin arasında uzun yıllardır sorun oluşturuyor.

İngiltere'nin 1833'te egemenlik ilan ettiği 12 bin kilometrekarelik Falkland Adaları, Arjantin'in güneyinde Atlas Okyanusu'nda bulunuyor. İngiltere'nin denizaşırı toprağı olan adalar, savunma ve dışişlerinde İngiltere'ye bağlı.

Arjantin, İspanya'dan kazanılan bağımsızlık sonrasında "Malvinas" olarak adlandırdığı Falkland Adaları'nın dolaylı olarak kendilerine miras kaldığını savunuyor.

2 Nisan 1982'de tarihe "Falkland Savaşı" olarak geçen, 6 hafta süresince karşılıklı kayıpların verildiği savaştan İngilizler galip ayrılmıştı.

Halk, İngiltere'ye bağlı kalmak istiyor

Arjantin ve İngiltere'nin egemenliği konusunda uzun yıllardır anlaşmazlık yaşadığı Falkland Adaları'nda 2013'te referandum yapılmıştı.

Yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı adalarda "İngiltere'nin denizaşırı toprağı olarak kalmak istiyor musunuz?" sorusuna halkın yüzde 99,8'i "Evet" yanıtını vermişti.

Kaynak: AA
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