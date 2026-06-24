İsrailli askerlerin aileleri, Lübnan'da savaşın sona ermesiyle çocuklarının dönmesini istedi

İsrail ordusunda görev yapan onlarca askerin aileleri, "dış etkenler uğruna çocuklarının kurban edilmesini kabul etmediklerini" belirterek, Lübnan'da savaşın bitirilmesiyle çocuklarının evlerine dönmesini istedi.

İsrail Kanal-12 televizyonu haberine göre, Lübnan'da görev yapan askerlerin babaları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e mektuplar gönderdi.

Çocuklarının Lübnan'da elleri bağlı tutulduklarını yazan İsrailli aileler, "Görünüşe göre olayların gidişatını dış faktörler belirliyor. Askerlerimizin dış etkenler uğruna veya siyasi liderliğin kayıtsızlığı yüzünden feda edilmesini kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocuk ve torunları orduda görev yapmayan İsrailli bakanların savaşla ilgili karar mekanizmalarında yer almamaları talebinde bulunan aileler, şunları kaydetti:

" Lübnan'daki askeri operasyon için hala bir hedefin konulduğunu göremiyoruz. İsrailli askerleri belirsizlik içinde bırakmak mümkün değil. Dolayısıyla ya düşmanı yenin ya da çatışmaları derhal sonlandırın ve tüm savaşçıları evlerine geri gönderin."

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

İsrail, 2023'ten bu yana yaşanan saldırılarda Lübnan'ın güneyinde Gazze'deki Sarı Hat'a benzer bir tampon bölge oluşturdu.

Gazze'dekine benzer şekilde Lübnan'ın güneyindeki köyler boşaltıldı ve yıkıldı. Böylelikle İsrail, oluşturduğu bu yeni tampon bölgeyle sınır hattını Lübnan içlerine doğru 10 kilometre daha genişletmiş oldu.