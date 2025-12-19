İsrail Yüksek Mahkemesi, Batı Şeria'da 25 konut binasının yıkımını geçici olarak durdurdu

İsrail Yüksek Mahkemesinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentine bağlı Nur Şems Mülteci Kampı'nda 25 konut binasının yıkımını görüşmek üzere geçici olarak durdurduğu belirtildi.

İsrail'deki Arap insan hakları merkezi Adalah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Yüksek Mahkemesinin, Nur Şems Mülteci Kampı'nda 25 konut binasının yıkılmasına karşı verilen dilekçeyi görüşmek üzere üç yargıçtan oluşan bir heyetle duruşma yapılacağını aktardı.

Nur Şems Mülteci Kampı'nda yer alan binaların İsrail ordusu tarafından yıkılmak istendiğini ve buna karşı açılan davanın İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından gelecek hafta görüşüleceğini açıklarken, kesin bir tarih kaydedilmedi.

Nur Şems Mülteci Kampı'nda yıkılmak istenen binalarda Filistinli ailelerin kaldığı onlarca daire bulunduğu ve kampta "aylardır hiçbir çatışmanın olmadığı" vurgulandı.

Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki binaların yıkılması durumunda yüzlerce Filistinlinin evsiz kalacağı bildirildi.

Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki saldırılarında 1100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.