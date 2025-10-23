Haberler

İsrail Yüksek Mahkemesi, Gazze'ye Basın Erişimi Davasını 30 Gün Erteledi

İsrail Yüksek Mahkemesi, Yabancı Basın Örgütü'nün Gazze'ye basının erişimi için açtığı davayı 30 gün erteleyerek, hükümetten bir pozisyon talep etti. FPA, bu durumu 'hayal kırıklığı' olarak nitelendirdi ve basının özgürce görev yapmasını engelleyen oyalama taktiklerine karşı sert bir tutum bekliyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Yabancı Basın Örgütü'nün (FPA) Gazze'ye bağımsız basının erişimi için İsrail hükümetine karşı açtığı davayı 30 gün erteledi.

İşgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'de görev yapan basını temsil eden FPA'nın (Foreign Press Association), basının Gazze'ye özgür erişimine ilişkin İsrail Yüksek Mahkemesi'nde açtığı davanın duruşması görüldü.

FPA'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Gazze'ye basının erişimi konusunda İsrail hükümetine 30 gün daha süre vermesinin "hayal kırıklığı" yarattığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Mahkeme, hükümetten 30 gün içinde net bir pozisyon ortaya koymasını talep etti. Umarız ki Mahkeme, devletin bu konudaki geciktirmelerine karşı katı bir tutum ortaya koyacaktır."

Tel Aviv yönetimini "basının Gazze'ye girişini önlemek için oyalama taktiklerine başvurmakla" suçlayan FPA, "İsrail hükümetinin son iki yılda sürekli gazetecilerin Gazze'ye girişini engellediğini, görevlerini yapmalarına ve kamunun bilgi alma özgürlüğüne zarar verdiğini, bu durumun kabul edilemez olduğunu" vurguladı.

Gazze'ye iki yıldır düzenlediği saldırılar nedeniyle uluslararası mahkemelerde soykırım suçuyla yargılanan İsrail, son iki yıldır basının Gazze'ye girişine izin vermiyor. İsrail ordusu, Gazze'de öldürdüğü basın mensuplarını doğrudan hedef almakla suçlanıyor.

İsrail'in hem uluslararası basının Gazze'ye erişimini engellemesi hem de Gazze'deki basın mensuplarını doğrudan hedef alması, uzmanlar tarafından "gerçekleri örtme çabası olarak" değerlendiriliyor.

Haberler.com
