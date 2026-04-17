İsrail Yüksek Mahkemesi, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in görevden alınması talebini reddetti

İsrail Yüksek Mahkemesi, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in görevden alınması talebini reddetti ve başsavcı ile uzlaşmaları için 3 Mayıs'a kadar süre verdi. Mahkeme, Ben-Gvir'in polis üzerindeki yetkilerini kısıtlama talebini ise kabul etmedi.

İsrail Yüksek Mahkemesi, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in görevden alınması talebini reddederek polis üzerindeki yetkisinin kısıtlanması için Başsavcı Gali Baharav-Miara ile uzlaşmaya varması kararını aldı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Yüksek Mahkeme aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in görevden alınması talebini ele aldığı duruşmada kararını açıkladı.

Ben-Gvir ile Baharav-Miara'ya anlaşmaya varmaları için 3 Mayıs'a kadar süre veren mahkeme, Başsavcı Baharav-Miara'nın aşırı sağcı bakanın üst düzey polis ataması yapmasının yasaklanması talebini ise kabul etmedi.

Ayrıca yüksek mahkeme, başsavcının Ben Gvir'in polis baskınlarına eşlik etmesinin yasaklanması talebini de kabul etmedi.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, polis teşkilatına siyasi ve hukuka aykırı biçimde müdahale ettiği, bunun demokratik düzeni zedelediği gerekçesiyle Ben-Gvir'in görevden alınması için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

