İsrail Yüksek Mahkemesi, aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in görevden alınması başvurusunu görüşmeye başladı

İsrail Yüksek Mahkemesi, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in polis teşkilatına müdahalesi nedeniyle görevden alınmasını talep eden başvuruyu görüşmeye başladı.

Mahkeme heyeti, duruşma sırasında yaşanabilecek olası güvenlik sorunları nedeniyle görüşmenin halka kapalı yapılmasına, ancak müzakerelerin canlı yayınlanmasına karar verdi.

Duruşma başlamadan önce onlarca Ben-Gvir destekçisi, mahkeme binası önünde toplandı. Göstericiler, "Yüksek Mahkeme'ye artık yeter deme zamanı geldi" ve "Yargı diktatörlüğüne son" yazılı pankartlar taşıdı.

Mahkeme binasına gelen Ben-Gvir, burada toplanan destekçilerine seslendi.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'nın kendisini "politikayı ve polisi değiştirmekle, atamalara müdahale etmekle suçladığını ve bu konuda haklı olduğunu" söyleyen Ben-Gvir, "Yarım milyondan fazla seçmen bizi bu gerçek değişimi gerçekleştirmemiz için seçti." dedi.

Yüksek Mahkeme'ye de uyarıda bulunan Ben-Gvir, "İsrail'i anayasal bir krize, bölünmeye ya da kutuplaşmaya sürüklemeyin. Demokrasi çökmeyecek; hukuki diktatörlük çökecek." ifadelerini kullandı.

İktidardaki Likud Partisi'nden Adalet Bakanı Yariv Levin ise mahkemenin Ben-Gvir'in görevden alınması yönünde alacağı herhangi bir kararın "uygulanmayacağını" söyledi.

Levin, Yüksek Mahkeme'deki sürecin hukuka aykırı olduğunu savunarak, bir bakanın atanması ya da görevden alınması yetkisinin yasaya göre mahkemenin değil başbakanın uhdesinde olduğunu dile getirdi.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, polis teşkilatına siyasi ve hukuka aykırı biçimde müdahale ettiği, bunun demokratik düzeni zedelediği gerekçesiyle Ben-Gvir'in görevden alınması için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

Kaynak: AA