İsrail Yolcu Gemisi, Pire Limanı'nda Protesto Edildi

İsrail Yolcu Gemisi, Pire Limanı'nda Protesto Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'e ait bir yolcu gemisi, Yunanistan'ın Pire Limanı'nda, Filistin destekçisi aktivistlerin düzenlediği protestoya hedef oldu. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı gösteride, yolcuların karaya çıkması engellenmeye çalışıldı.

İsrail'e ait yolcu gemisi, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Pire Limanı'nda yüzlerce kişinin protestosuyla karşılaştı.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE), çeşitli sol gruplar, sendikalar ile Filistin destekçisi aktivistlerden oluşan grup, İsrail'e ait gemideki yolcuların karaya çıkmasını engellemek amacıyla Pire Limanı'nda bir araya geldi.

Yaklaşık 500 kişilik grup, ellerinde Filistin bayrakları ve Gazze'de hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını taşıdı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan gösteri, olaysız şekilde sona erdi.

902.gr haber sitesine göre, yolcular arasında İsrail askerleri de bulunuyordu.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
AK Parti'ye geçeceği konuşulan belediye başkanından 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' paylaşımı

AK Parti'ye geçeceği öne sürülen belediye başkanından olay paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otostop çeken genç, aracına bindiği adamın tacizini böyle kayda aldı

Yaşlı başlı adamın aracına binen gence yaptığına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.